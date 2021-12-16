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Захарова призвала не делить работников СМИ на своих и чужих

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает как подстрекательство попытки официальных представителей отдельных стран навесить на работающих там журналистов российских СМИ ярлык «распространителей дезинформации». Об этом Захарова пишет в своем Telegram-канале по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечаемого в России 15 декабря.

Она отметила, что российские журналисты самоотверженно выполняют свою работу в самых тяжелых условиях, а каждый репортаж, заснятый или написанный российским журналистом в Афганистане, Йемене, Сирии и других «горячих точках», сопряжен с опасностью для жизни.

Захарова призвала сохранить память обо всех российских журналистах, погибших в Донбассе, на Кавказе, в регионе Ближнего Востока, на Африканском континенте и в любых других частях мира.

«На профильных международных площадках мы твердо отстаиваем право всех без исключения работников СМИ на безопасное выполнение своих обязанностей. В этой связи считаем недопустимым деление профессионалов медиасферы на «своих» и «чужих»», — пишет представитель МИД.

Более 15 лет назад, 7 октября 2006 года, в лифте своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Виновными в ее убийстве суд признал пятерых человек, все они в настоящее время отбывают заключение.

Мотивом преступления следствие назвало профессиональную деятельность Политковской, которая была не только публицистом — в своих материалах она освещала, в частности, вопросы соблюдения прав человека в Чечне после кровопролитной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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