Посол РФ в Британии заявил, что на Западе принципиально не слышат Москву

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в беседе с телеканалом «Россия 24», что Россия выступает против вступления Украины в НАТО, а альянс не учитывает мнение Москвы.

«Я не вижу сейчас ни готовности слушать друг друга, ни готовности воспринимать аргументы. Мы сейчас находимся в параллельных информационных пространствах. Дело в том, что нас принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО», — объяснил Келин.

Как отметил посол, Россия готова пойти на ответные меры, если Украину примут в ряды альянса.

Ранее Келин заявил, что члены НАТО из Восточной Европы вместе с Великобританией будут добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности.

Он также сообщил, что Россия и некоторые страны НАТО усовершенствовали соглашения по снижению рисков провокаций при сближении кораблей.