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Экс-генпрокурор Украины рассказал о количестве охранников у «запуганного» Зеленского

Экс-генпрокурор Украины Луценко: охраны у Зеленского в несколько раз больше, чем у его предшественников

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что число личных охранников президента Украины Владимира Зеленского в несколько раз превышает их количество у всех его предшественников, передает портал «Цензор».

По словам Луценко, президента охраняют 70 сотрудников Управления государственной охраны, в то время как у Петра Порошенко, предшественника Зеленского, их было «человек 10-15». Он отметил, что это вызвано страхами Зеленского, который еще с выборов «живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности» для себя и своей семьи.

Луценко подчеркнул, что такого количества охранников у главы Украины «еще никогда не было».

«Я не говорю, что это плохо и президента не следует охранять. Нет, государство должно оберегать. <...> Вопрос в атмосфере, в которой он живет. И мы ее видели на этой пресс-конференции — это запуганный человек с комплексом Наполеона», — отметил Луценко.

По словам экс-генпрокурора, эта опасность «как наркотик, в ней постоянно нужно поднимать градус».

Ранее в СБУ поступило сообщение об угрозе покушения на Зеленского. Спустя несколько недель произошло покушение на его советника Сергея Шефира. В ответ Зеленский пообещал «сильный ответ» на этот инцидент.

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