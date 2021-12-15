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Названа причина возможного краха британской монархии

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Chris Jackson/Reuters

Династия Виндзоров гибнет, а многочисленные скандалы, в которых погрязли наследники престола, могут стать причиной возможного краха монархии, считает биограф британской королевской семьи Маргарет Холдер. Об этом пишет издание Daily Express.

В 2022 году Великобритания будет отмечать 70-летний юбилей правления королевы Елизаветы II.

«Но празднование платинового юбилея в следующем июне не может скрыть тот факт, что королевскую семью рвут на части скандалы и конфликты, которые невозможно пережить», — констатировала Холдер.

Как она обратила внимание, в этом году принцам Уильяму и Гарри так и не удалось помириться, а мемуары Гарри, которые будут опубликованы в конце 2022 года, могут только стать катализатором конфликта. Обострить его, по мнению биографа, может и приближающаяся 25-я годовщина смерти принцессы Дианы.

Помимо этого, принца Эндрю по-прежнему обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних девушек.

Не затихает и скандал с принцем Чарльзом, который ударил по его и без того невысокой популярности. В этом году одного из его советников уличили в том, что он пообещал саудовскому предпринимателю Махфузу Марею Мубараку бен Махфузу помощь в обмен на пожертвования. Как отмечается в публикации, после того как предприниматель пожертвовал в фонды принца Чарльза 1,5 млн фунтов стерлингов, его наградили орденом Британской империи.

Ранее Daily Express писало, что Елизавета II начала оформлять передачу власти принцу Чарльзу.

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