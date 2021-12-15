Нарышкин считает, что лучшее наказание для предателей — доживать свои дни в страхе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что наиболее сильным наказанием для сотрудников разведывательных органов, которые предали своих коллег и свою страну, является жизнь, наполненная чувством вины и фобиями, сообщает газета «Аргументы и факты».

По словам Нарышкина, СВР не занимается ликвидацией перебежчиков, так как это идет в разрез с устоявшимися в российском разведсообществе «представлении о заслуженном возмездии».

«Думаю, самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей, — вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них — продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести. Доказательство тому — широко распространенные среди перебежчиков фобии, прежде всего мания преследования», — пояснил Нарышкин.

Ранее глава СВР Нарышкин заявил директору ЦРУ Бернсу о намерении вести сотрудничество.