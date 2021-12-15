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В Хорватии считают, что если Зеленский не усмирит радикалов, война с Россией неизбежна

Журналист Метер предрек Украине судьбу Кубы после Карибского кризиса

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Журналист хорватского издания Geopolitika Зоран Метер считает, что Украина может повторить судьбу Кубы после завершения Карибского кризиса в 1962 году, так как Россия и Соединенные Штаты смогут найти выход из сложившейся ситуации без начала войны.

Метер убежден, что в случае гипотетического «вторжения» России на территорию Украины, Соединенные Штаты и страны НАТО не будут отвечать военной силой. Однако, подчеркивает Метер, Россия четко дала понять, что не собирается использовать военную силу против Украины при двух условиях: если Украина не начнет боевые действия в Донбассе и если НАТО не будет размещать свои силы на территории Украины.

Журналист утверждает, что основная проблема кроется в украинском политическом сообществе — в нем слишком много радикалов, которые могут попытаться захватить власть и начать новый конфликт на востоке Украины. Если президент Владимир Зеленский не сможет усмирить радикалов, то война с Россией, которая вступится за Донбасс, будет неизбежна, считает журналист.

Ранее в МИД РФ отметили, что заявление США об отправке военных в Европу подогревает антироссийские фобии.

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