В Чили симпатизирующий Пиночету кандидат в президенты осудил верховного комиссара ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека, бывший президент Чили Мишель Бачелет выразила поддержку кандидату на пост главы государства Габриэлю Боричу перед предстоящим вторым туром выборов в государстве. Как сообщила радиостанция Bio Bio, с критикой Бачелет выступил соперник Борича Хосе Антонио Каст и несколько депутатов.

«Наш голос на выборах имеет значение, поэтому я буду голосовать за Габриэля Борича», — написала Бачелет в Twitter.

Каст назвал слова верховного комиссара ООН вмешательством высокопоставленного чиновника международной организации в локальный вопрос.

Несколько депутатов парламента также обвинили Бачелет в отсутствии нейтралитета.

Ранее спикер Сената парламента Чили Ясна Провосте, участвовавшая в выборах президента, назвала кандидата в президенты Хосе Антонио Каста, лидирующего по итогам первого тура, олицетворением фашизма. Она также призвала не поддерживать Каста во втором туре. Каст симпатизирует Аугусту Пиночету.

Мишель Бачелет родилась 29 сентября 1951 года в Сантьяго в семье бригадного генерала ВВС Чили Альберто Бачелета и археолога-антрополога Анхелы Херии и была вторым ребенком в семье.

После переворота 11 сентября 1973, когда правительство Альенде было свергнуто генералом Аугусто Пиночетом, Альберто Бачелет занял сторону законно избранного президента, вследствие чего был арестован, подвергнут пыткам и по обвинению в измене родине заключен в тюрьму, обустроенную в стенах военной академии, руководителем которой стал Фернандо Маттеи, работавший с Альберто на одной авиабазе.

12 марта 1974 года Альберто Бачелет умер в тюрьме от сердечного приступа. Мишель Бачелет в 1970 году вступила в молодежную организацию Социалистической партии «Социалистическая молодежь». Сразу же после переворота она и ее мать работали в качестве курьеров для подпольного руководства Социалистической партии, которое пыталось организовать движение сопротивления.

Через полгода Мишель Бачелет, учившаяся тогда на медицинском факультете Университета Чили, вместе с матерью была арестована спецслужбами и посажена по личному приказу Пиночета в одну из главных тюрем Чили — «Виллу Гримальди». Тюрьма стала центром пыток, и в ее стенах бесследно исчезли сотни чилийцев. Мишель и ее мать тоже не избежали изощренных издевательств, но чудом остались живы.

Проведя в тюрьме около года, в 1975 году Бачелет благодаря вмешательству правительства Австралии, где жил ее старший брат Альберто, и сослуживцев отца, была выпущена и спустя короткое время уехала из Чили сначала в Австралию, а затем в ГДР, где обучалась немецкому языку в Лейпциге и продолжила медицинское образование в Берлинском университете имени Гумбольдта.

На родину Бачелет вернулась в 1979 году.