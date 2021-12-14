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В ЕС анонсировали реформу Шенгенской зоны

ЕС планирует ужесточить контроль по периментру Шенгеской зоны

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Fabrizio Bensch/Reuters

Европейская комиссия выдвинула инициативу о реформировании Шенгенского пространства — усилении охраны общих границ при сохранении свободы передвижения внутри. Об этом сообщает РИА «Новости».

О реформе заговорили осенью прошлого года, и на фоне пандемии и миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии она не потеряла актуальности.

«Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», — говорится в опубликованном ЕК заявлении.

В случаи нового кризиса с нелегальными мигрантами комиссия предлагает сократить количество действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Илва Йохансона ограничения на границе будут крайней мерой, которая будет вводиться после «проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок».

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы обратно в Белоруссию.

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