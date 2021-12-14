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В НАТО назвали «недостойным доверия» мораторий РФ на размещение ракет в Европе

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе не вызывает доверия. Об этом сообщает ТАСС.

«Предложение России о моратории недостойно доверия, поскольку у нас был запрет (на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1972 году, из которого США вышли в одностороннем порядке в 2019 году — прим. ред.), и Россия нарушала этот запрет», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что перед тем, как предлагать альянсу новый мораторий, российские власти должны «в проверяемой форме» уничтожить ракеты, указанные в предыдущем.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал выход Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Он отметил, что решение американских властей ставит под угрозу глобальную стабильность, за упрочнение которой выступает Россия. Это спровоцировало рост напряженности в отношениях двух стран. В новых условиях Москва займется улучшением работы оборонно-промышленного комплекса и созданием новых образцов вооружения.

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