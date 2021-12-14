В Европе впервые с октября цена газа превысила $1500 за тысячу кубов

Стоимость газа на европейском рынке превысила $1500 за тысячу кубометров впервые с 6 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на котировки лондонской биржи.

К вечеру понедельника стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF достигла $1505. При этом расчетная цена, определенная днем ранее, была на 11% ниже — $1356,3.

Топливо дорожает и на форвардном рынке. Если в прошлом месяце средняя цена январских фьючерсов составила $960, то в настоящее время, по подсчетам РИА «Новости», данный показатель равняется $1155.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует поменять стратегию заключения газовых контрактов для повышения энергобезопасности. Как пишет Bloomberg, этим решением Брюссель в частности стремится ограничить продление долгосрочных контрактов на импорт газа и усилить контроль за уровнем топлива в их хранилищах. Россия рассчитывает на заключение этих контрактов, однако смена стратегии ЕС может помешать этим планам.