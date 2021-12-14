В Белоруссии ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», согласно которому вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Белоруссии, ее граждан и организаций. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно обновленному УК, призывы к введению санкций будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет в случае, если призывы обращены к рядовым лицам. Более суровое наказание — 10 лет — ожидает тех, кто обратится к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям. До 12 лет лишения свободы грозит лицам, занимающим должностной пост при использовании ими служебных полномочий.

Ранее Александр Лукашенко потребовал от белорусского правительства не медлить с подготовкой антисанкционных мер. Лидер страны напомнил, что Белоруссия не впервые столкнулась с санкционным давлением — в стране к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб.