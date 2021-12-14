Госсекретарь США Блинкен приветствовал введение санкций против ЧВК «Вагнер»

Глава американского государственного департамента Энтони Блинкен приветствовал введение Евросоюзом санкций против частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление госсекретаря.

«Соединенные Штаты приветствуют действия Европейского союза, который ввел санкции в отношении поддерживаемой Россией группы «Вагнер» и связанных с ней лиц. <...> Эти действия подчеркивают нашу совместную приверженность тому, чтобы давать ответ на дестабилизирующие действия этой организации в различных региональных конфликтах, в том числе на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР и регионе Сахеля», — утверждает глава американской дипломатии.

Он отметил, что США и ЕС продолжат продвигать демократические ценности, и призвал партнеров Вашингтона и Брюсселя присоединиться к применению «санкционных механизмов».

Брюссель ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и ряда россиян, которые так или иначе связаны с организацией, документ опубликован в «Официальном журнале Евросоюза».

В перечне зафиксированы четыре юридических и восемь физических лиц. Среди перечисленных граждан упомянуты Дмитрий Уткин (названный основателем организации), Станислав Дычко («наемник» ЧВК) и Валерий Захаров (ключевая фигура в «командной структуре» военной компании).

Кроме того, в ЕС были введены санкции против компаний «Велада», «Евро Плюс» и «Меркурий» из-за проведения разведки и добычи природных ресурсов в Сирии.