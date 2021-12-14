Экс-помощника Макрона заключили под стражу по делу о контракте с бизнесменом из России

Бывший помощник президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля арестован в рамках расследования контракта, который при его посредничестве был заключен с предпринимателем из России Искандером Махмудовым. Об этом сообщает журнал Point.

Как отмечается, следователи пытаются выяснить, использовал ли Беналля свой пост в президентской администрации для получения контракта, который был заключен его бывшим соратником Венсеном Кразом и российским бизнесменом.

По данным телеканала BFMTV, Беналля подозревается в коррупции и обходе налогового законодательства.

Согласно информации французских СМИ, в июне 2018 года Махмудов подписал контракт с охранной фирмой Венсана Краза на €300 тысяч. Соглашение должно было защитить активы российского предпринимателя и его родных во Франции. В феврале 2019 года финансовая прокуратура Франции начала проверку контракта.

В начале ноября стало известно, что Беналля приговорен к трем годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении силы на манифестации в Париже в мае 2018 года. Тогда французские СМИ опубликовали видео, на котором он сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро уходит.

После этого сотруднику администрации президента предъявили обвинения в насильственных действиях и вмешательстве в осуществление государственной службы.