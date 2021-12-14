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Адвокат заявил о неспособности Саакашвили принимать пищу

Адвокат Садзаглишвили: Саакашвили не может принимать пищу после 50-дневной голодовки

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Irakli Gedenidze/Reuters

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили рассказал о состоянии здоровья политика после завершения 50-дневной голодовки в тюрьме в Рустави. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время экс-президент находится в военном госпитале города Гори.

«Что касается заявления о том, что якобы все хорошо и ограничения по питанию сняты, хочу отметить, что Михаил Саакашвили не может принимать пищу. Около 80% еды просто выбрасывается в мусор, так как его организм не готов для принятия пищи. Я был бы очень рад, если бы Саакашвили не требовались медицинские сервисы, однако, к сожалению, это не так», — сказал правозащитник журналистам.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

Ранее стало известно, что Саакашвили потребовалась нейрореабилитация за рубежом.

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