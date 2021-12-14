В Раде выступили за прямые переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призывает президента Украины Владимира Путина устроить прямые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом парламентарий сказал в эфире телеканала «Наш».

«Однозначно мы выступаем за то, чтобы были прямые переговоры между президентом Украины и России. Вопрос в том, что должна быть подготовлена почва для этих переговоров, подготовлены конкретные предложения. Чего-то там, наверное, пообещали и не выполнили, поскольку, скорее всего, из-за этого срываются переговоры», — сказал Бойко.

Он выразил мнение, что переговоры положительно скажутся на обеих странах, они могут привести к снижению напряженности и к нормализации отношений между Украиной и Россией.

Ранее Зеленский заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу. По его словам, существует возможность создания отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.