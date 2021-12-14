В России заявили, что МИД нуждается в искусственном интеллекте

Разработать концептуальный проект системы анализа big data с использованием искусственного интеллекта в отношении внешнеполитической деятельности запланировал МИД России. Ожидается, что проект будет реализован в следующем году, сообщил РБК Сергей Кирюшин, спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации.

«По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — указал Кирюшин.

На данный момент не уточняется, какие проблемы должна будет решить система. Аналитических задач во внешнеполитической деятельности много, как и подразделений, нуждающихся в подобной системе, добавил Кирюшин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о главном успехе европейской дипломатии в 2021 году. Боррель ранее заявил, что главным успехом дипломатов Евросоюза является остановка потока мигрантов из Белоруссии в ЕС.

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала дипломат в Telegram.