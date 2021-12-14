Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Генерал СБУ порекомендовал Зеленскому не мечтать о танках на Красной площади 03:53
СМИ сообщили об отставке мэра Биробиджана 03:51
В «Бетисе» назвали возможное преимущество команды... 03:48
Эксперт назвала неожиданную пользу живой новогодней елки для иммунитета 03:45
Президент «Сочи» Ротенберг: у нас нет совместного проекта... 03:42
Положение российских заемщиков при страховании могут улучшить 03:41
Нападающий «Эдмонтона» заявил, что его пугает результативность Овечкина 03:33
Работодателям доплатят за молодых сотрудников из «уязвимых категорий» 03:22
Минэнерго предложило снять запрет на продажу пива на АЗС 03:05
Стало известно, куда россияне поедут на новогодние каникулы 03:00

В России заявили, что МИД нуждается в искусственном интеллекте

МИД России разработает искусственный интеллект для анализа внешней политики

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Engineered Arts

Разработать концептуальный проект системы анализа big data с использованием искусственного интеллекта в отношении внешнеполитической деятельности запланировал МИД России. Ожидается, что проект будет реализован в следующем году, сообщил РБК Сергей Кирюшин, спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации.

«По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — указал Кирюшин.

На данный момент не уточняется, какие проблемы должна будет решить система. Аналитических задач во внешнеполитической деятельности много, как и подразделений, нуждающихся в подобной системе, добавил Кирюшин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о главном успехе европейской дипломатии в 2021 году. Боррель ранее заявил, что главным успехом дипломатов Евросоюза является остановка потока мигрантов из Белоруссии в ЕС.

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала дипломат в Telegram.

a
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть