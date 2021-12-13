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Губернатор Забайкалья объяснил призыв «оцеплять кварталы» для принудительной вакцинации

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил «Газете.Ru» свои слова об «оцеплении кварталов военными» для вакцинации населения «шокирующими цифрами» от регионального Роспотребнадзора и необходимостью принимать «экстраординарные меры», где это возможно.

«На оперативном совещании Роспотребнадзор озвучил шокирующие цифры. Забайкалье уже много месяцев находится в двадцатке регионов по уровню заболеваемости. Мы приложили большие усилия, чтобы обеспечить вакцинацию населения, но, как мы ни убеждаем, ни просим людей, более-менее эффективны только ограничительные меры. Нужны решительные действия, поэтому я сегодня прошу, в первую очередь правительство Забайкальского края, заниматься максимально изобретательно, ответственно и серьезно этим вопросом. Принимать даже экстраординарные меры, где это возможно», — объяснил свое резкое высказывание Осипов.

Глава региона, ссылаясь на данные краевого Роспотребнадзора, сообщил, что в Забайкалье в возрасте 60+ вакцинировано лишь 56% населения.

«Уже понятно, что одними предъявлениями сертификата при походе в магазин мы уже явно не обойдемся. Кроме того, из заболевших трудоспособного возраста более 60% — это жители, нигде не занятые. У них нет руководителя, они не работают ни в каких отраслях, каким образом им обеспечивать вакцинацию? Что остается делать? Мы должны что-то делать, что-то придумывать», — добавил Осипов.

По его словам, забайкальцы при общении с властями края часто приводят в пример своего соседа — Китай.

«Сознательные граждане обращаются к нам и говорят: посмотрите, как действует наш сосед Китай. С февраля 2020 года власти принимают самые решительные меры, население абсолютно дисциплинированно все выполняет, и нет ни коронавируса, ни потерь в экономике, ни потерянных рабочих мест и заработной платы. Поэтому мы сегодня перед очень большим вызовом: управленческим, интеллектуальным и коммуникационным», — рассказал губернатор Забайкальского края.

Ранее в сети появилось видео, на котором глава Забайкалья в ходе совещания с региональным правительством призвал «оцеплять кварталы» и «вакцинировать по спискам», чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса.

Предложение Осипова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что «регионы работают, усиливают кампанию по агитации на вакцинацию, поэтому тотальный обход признан целесообразным с учетом местных особенностей».

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