Кандидата в президенты Южной Кореи забросали яйцами у американской базы

Протестующий против развертывания американской противоракетной системы THAAD в уезде Сонджу забросал яйцами кандидата в президенты Южной Кореи от Демократической партия Ли Чжэ Мена. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Протестующий бросил в Ли два яйца, когда политик направлялся к местной фруктовой ферме в рамках своей предвыборной кампании. По словам очевидцев, инцидент закончился потасовкой между полицией и протестующим.

Задержанному мужчине около 30 лет. Перед задержанием он успел обвинить Ли и Демократическую партию в том, что политики не сдержали обещания убрать базу из уезда.

Жители уезда Сонджу последовательно выступают против базы THAAD в регионе, что регулярно приводит к столкновениям с полицией.

THAAD предназначена для уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте. Договоренность по данной системе ПРО была достигнута в июле 2016 года, когда у власти находилась президент Пак Кын Хе, позднее подвергнутая импичменту.