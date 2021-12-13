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Кандидата в президенты Южной Кореи забросали яйцами у американской базы

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Lee Jin-man/AP

Протестующий против развертывания американской противоракетной системы THAAD в уезде Сонджу забросал яйцами кандидата в президенты Южной Кореи от Демократической партия Ли Чжэ Мена. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Протестующий бросил в Ли два яйца, когда политик направлялся к местной фруктовой ферме в рамках своей предвыборной кампании. По словам очевидцев, инцидент закончился потасовкой между полицией и протестующим.

Задержанному мужчине около 30 лет. Перед задержанием он успел обвинить Ли и Демократическую партию в том, что политики не сдержали обещания убрать базу из уезда.

Жители уезда Сонджу последовательно выступают против базы THAAD в регионе, что регулярно приводит к столкновениям с полицией.

THAAD предназначена для уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте. Договоренность по данной системе ПРО была достигнута в июле 2016 года, когда у власти находилась президент Пак Кын Хе, позднее подвергнутая импичменту.

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