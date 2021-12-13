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На Украине заявили, что план НАТО по сдерживанию России не работает

Глава Минобороны Украины заявил, что план НАТО по сдерживанию России не работает

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РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал неработающей стратегию НАТО по «непровоцированию России». Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать. Резников добавил, что подобная стратегия провалилась в 2008 году, когда РФ приняла участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии после того, как ФРГ и Франция заблокировали вступление Грузии в НАТО.

«Они [Германия] продолжают строить газопровод «Северный поток - 2» и в то же время блокировать поставки нам оборонительных видов вооружений. Это очень несправедливо», — заявил министр.

Ранее Резников обвинил правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало для Киева закупки смертоносного оружия в рамках НАТО.

По словам министра, в прошлом месяце ФРГ наложила вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА. При этом впоследствии Германия изменила свою позицию относительно винтовок, признав их не смертоносным оружием. Резников подчеркнул, что Киев будет добиваться покупки оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками из числа стран НАТО, например с США, Британией, Литвой и Францией.

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