Тайваньского министра отключили от трансляции на «Саммите за демократию» по запросу США

Министра цифровых технологий Тайваня Одри Тану отключили от трансляции на панельной дискуссии во время «Саммита за демократию», организованного США, по запросу американской стороны, передает Reuters, ссылаясь на источники.

Так, согласно записи саммита на YouTube, выступление этого министра было переведено в режим без видео. По информации источников, картинку отключили по запросу Белого дома. Они заявили, что причиной является карта, на которой Тайвань был отмечен отдельным цветом от Китая, который считает остров своей территорией.

Показанная министром карта была составлена южноафриканской неправительственной организацией CIVICUS и ранжировала страны мира по степени обеспечения гражданских прав. Тайвань был обозначен на ней зеленым как «свободный», а КНДР, КНР, Лаос и Вьетнам — красным, как «закрытые». После того как Тан продемонстрировала карту, картинка с ее стороны была заменена на скриншот с примечанием, что мнения участников дискуссии «не обязательно выражают позицию» властей Соединенных Штатов.

Как отметили источники агентства, эта карта могла идти вразрез с политикой «одного Китая», которой придерживается Вашингтон. По словам одного из источников агентства, после показа карты Совет по национальной безопасности США связался с Госдепартаментом, раскритиковав его за то, что внешнеполитическое ведомство указала Тайвань как отдельное государство.

Ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов раскрыл смысл «Саммита за демократию».

Соединенные Штаты провели 9–10 декабря «Саммит за демократию» в режиме видеоконференции. В мероприятии приняли участие лидеры стран, правозащитники и бизнесмены. Приглашение получили 110 стран и территорий.

В число приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии.