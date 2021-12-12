В ответ на шантаж ЕС Польша пригрозила ударить по финансам

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава должна перестать платить членские взносы Евросоюзу и начать накладывать вето на принимаемые в Брюсселе решения, если ЕС лишит Польшу финансирования и продолжит оказывать давление по вопросу верховенства закона. Об этом сообщает Financial Times.

«Польша должна ответить на шантаж ЕС, наложив вето на все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Евросоюза. Польша должна также пересмотреть свои обязательства перед ЕС в отношении климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии», — заявил Зебро.

По словам министра юстиции, если спор об этой ситуации примет новые обороты, то он будет вынужден потребовать, чтобы Польша приостановила свои выплаты Евросоюзу.

Ранее руководитель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на внеочередном заседании парламентского клуба фракции заявил о якобы появлении «четвертого рейха» в Евросоюзе.

Политик призвал депутатов к повышенной мобилизации, подчеркнув, что политическая ситуация стала сложной.