Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдепе рассказали о рассмотрении статуса членства в НАТО Украины и... 18:18
Семин отреагировал на первый гол Миранчука за «Аталанту»... 18:16
Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки за незаконное выписывание себе крупных... 18:11
Блинкен заявил о подготовке США контрмер на случай «вторжения» РФ... 18:11
Путин поблагодарил россиян 17:59
Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1» 17:56
В Литву прибыл второй за декабрь груз с российским природным газом 17:54
В Совбезе РФ указали на желание США создать «цифровое НАТО» 17:51
Алексей Миранчук забил первый мяч за «Аталанту» в сезоне 17:46
Страны G7 отдельно пригрозили России по поводу Украины 17:45

В ответ на шантаж ЕС Польша пригрозила ударить по финансам

Министр юстиции Польши Зебро: Варшава должна перестать платить членские взносы Евросоюзу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава должна перестать платить членские взносы Евросоюзу и начать накладывать вето на принимаемые в Брюсселе решения, если ЕС лишит Польшу финансирования и продолжит оказывать давление по вопросу верховенства закона. Об этом сообщает Financial Times.

«Польша должна ответить на шантаж ЕС, наложив вето на все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Евросоюза. Польша должна также пересмотреть свои обязательства перед ЕС в отношении климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии», — заявил Зебро.

По словам министра юстиции, если спор об этой ситуации примет новые обороты, то он будет вынужден потребовать, чтобы Польша приостановила свои выплаты Евросоюзу.

Ранее руководитель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на внеочередном заседании парламентского клуба фракции заявил о якобы появлении «четвертого рейха» в Евросоюзе.

Политик призвал депутатов к повышенной мобилизации, подчеркнув, что политическая ситуация стала сложной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть