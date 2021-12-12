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Премьер-министр Индии «признал» биткоин в Twitter

Неизвестные взломали аккаунт в Twitter индийского премьера Нарендры Моди

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Reuters

Неизвестные хакеры взломали аккаунт в Twitter индийского премьера Нарендры Моди — преступники написали сообщение, в котором Моди якобы сообщил о признании криптовалюты биткоин.

«Учетная запись в «Твиттере» Нарендры Моди была на очень короткое время нарушена. О проблеме было сообщено в «Твиттер» и аккаунт был восстановлен», — указано в сообщении.

Кроме сообщения о признании биткоина в качестве платежного средства, в сообщении было указано, что Индия закупила валюту и будет распространять ее среди населения.

На Twitter Нарендры Моди подписаны 73 млн человек — ложная информация быстро распространилась по социальным сетям в индийском секторе.

В Индии, между тем, планируют в ближайшее время рассмотреть законопроект о признании криптовалюты в качестве платежного средства.

Ранее стало известно, что в РФ хотят признать майнеров предпринимателями и повысить для них тарифы на электроэнергию.

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