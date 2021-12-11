Грузинские СМИ назвали «чиновника из Украины», который помог Саакашвили попасть в Грузию

Чиновником, который помог экс-президенту Михаилу Саакашвили перебраться в Грузию, мог быть Гия Лорткипанидзе, бывший замминистра МВД. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».

Уточняется, что Лорткипанидзе был заместителем Иване Мерабишвили, который с 2004 по 2012 год возглавлял МВД Грузии.

По данным телеканала, следствие опубликовало запись, на которой Лорткипанидзе, находящийся в Украине, разговаривает с грузинским водителем «кодовыми словами и планирует тайно вернуть Саакашвили в Грузию». Прокуратура приобщила запись в качестве доказательства обвинения.

Голосовое сообщение якобы было удалено с телефона Эльгуджи Цомая, в квартире которого в грузинской столице скрывался находившийся в розыске Саакашвили. Показания Цомая также относятся к делу бывшего заместителя министра внутренних дел. Согласно материалам дела, Лорткипанидзе было предъявлено обвинение в содействии незаконному пересечению границы.

Лорткипанидзе не отрицает своего знакомства с Цомая , но исключает какую-либо связь с преступлением.

Ранее прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог «бывший высокопоставленный чиновник из Украины».

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья.