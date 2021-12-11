Стала известна роль Турции в военном конфликте России и Украины

Турция не заинтересована вступать в войну с Россией из-за Украины в случае военного конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

По словам источника агентства, Турция не поможет Киеву, хотя является членом НАТО и активно развивает военное сотрудничество с Украиной, поставляя ее беспилотники Bayraktar.

Он подчеркнул, что Анкара не координирует свою внешнюю политику с Вашингтоном, а действует самостоятельно, защищая свои национальные интересы.

Турецкий чиновник объяснил, что такая позиция Анкары отражает политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которому предпочитает маневрировать между разными полюсами.

Ранее глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов опроверг распространяемую в СМИ информацию о «планах» Москвы напасть на Украину, назвав эти сообщения является ложью. Он при этом пояснил, что осуществляемая на национальной территории военная деятельность не требует уведомления. В то же время, по его словам, поставляемое Украине вооружение подталкивает киевские власти к резким и опасным шагам.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.