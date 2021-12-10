В Польше Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом

В Варшаве развесили плакаты с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в одном ряду с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Об этом сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

В публикации отмечается, что акция была организована в преддверии визита в Польшу нового главы МИД Германии Анналены Берблок.

На плакатах изображены экс-министр иностранных дел Германии Хайко Масс и президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а также немецкий посол в Варшаве Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен.

«Уважаемый господин Фрайтаг, не могли бы немецкие власти наконец признать скандальное беззаконие своей страны, наконец-то разобраться с вопиющим беззаконием Германии и выплатить репарации Польше за ущерб и военные преступления нанесенные во время Второй мировой войны?» — написано на плакатах.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что предыдущие власти Германии способствовали росту угроз в Европе, сотрудничая с РФ по проекту «Северный поток».

Он отметил, что на это повлияла политика предыдущих немецких правительств, которые хотели быстро получить экономическую прибыль и для этого пошли на фатальное сотрудничество с Россией при строительстве «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».