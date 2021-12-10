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Песков назвал опасной провокацией движение украинского корабля к Керченскому проливу

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Действия украинского корабля, который двигался в сторону Керченского пролива, лишний раз демонстрируют опасность таких провокаций, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Произошедшее лишний раз показывает, наверное, потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин», — объяснил Песков.

Ранее сообщалось, что украинский корабль управления «Донбасс» двигался по направлению к Керченскому проливу, не выполняя требование изменить курс. Он располагался в 18 морских милях от пролива, не отвечая на запросы российской стороны. Затем он изменил курс на обратный.

25 ноября 2018 года три украинских военно-морских корабля незаконно вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. В России арестовали эти суда и членов их экипажей, но примерно через год они вернулись на родину в рамках обмена пленными между странами.

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