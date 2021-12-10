Невеста Ассанжа прокомментировала решение о его экстрадиции в США

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис назвала решение суда Лондона по его экстрадиции в США «большой ошибкой правосудия».

В пятницу, 10 декабря, Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов об экстрадиции Ассанжа.

«Как это может быть справедливо, как это может быть правильно, как это может быть возможно, экстрадировать Джулиана той самой стране, которая планировала убить его?» — написала девушка на своей странице в Twitter.

В ноябре сообщалось, что Джулиану Ассанжу разрешили жениться в тюрьме.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По возвращении в Штаты Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в тюрьме в Великобритании.