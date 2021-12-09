Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На российском сегменте МКС изучат белки коронавируса 17:00
Москва прокомментировала тезис о «российской угрозе» Украине 16:59
The Guardian: Берлускони намерен баллотироваться в президенты Италии 16:53
Путин заявил, что в законе о бытовом насилии надо учесть риск вмешательства... 16:53
Дом Нельсона Манделы превратили в бутик-отель 16:52
Журова рассказала, чем обернется для Олимпиады отсутствие дипломатов из-за бойкота 16:51
Захарова рассказала о 5 миллионах единиц неучтенного оружия на Украине 16:47
В России выпустили Lada Niva для дальнобойщиков 16:47
Экс-игрок «Ростова», отбывший дисквалификацию за допинг, перешел в другой клуб 16:42
Путин: все страны идут по пути введения сертификатов о вакцинации 16:41

Почти 50% армян негативно оценивают работу Пашиняна

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Arnd Wiegmann/Reuters

В Армении наблюдается резкий рост недовольных действиями премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил руководитель армянского представительства «GALLUP International Association» Арам Навасардян в ходе презентации последнего опроса организации, передает «ARKA.am».

Согласно исследованию, доверяют главе правительства 33,4% армян, не доверяют — 49,4% респондентов. Более того, стиль работы Пашиняна позитивно рассматривают лишь 38,1% опрошенных, а негативно — 46,2%.

«Если сравнить с сентябрем 2018 года, то тогда 3,9% сказали, что оценивают работу премьера скорее отрицательно, и 2,4% ответили, что оценивают полностью отрицательно. Снова мы видим резкий рост. Динамика к этому в некоторой степени была еще в 2019 году, но сейчас совершенно другая картина», — указал Навасардян.

Он также отметил, что порядка 60% респондентов не доверяют правительству Армении в целом. На соответствующий вопрос 14,3% респондентов ответили, что «скорее не доверяют», и 46,2% заявили, что «совершенно не доверяют». При этом с доверием относятся к армянскому кабмину лишь 28,8% армян.

Ранее сообщалось, что союзники Армении поздравили Азербайджан с победой в карабахском конфликте.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть