Почти 50% армян негативно оценивают работу Пашиняна

В Армении наблюдается резкий рост недовольных действиями премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил руководитель армянского представительства «GALLUP International Association» Арам Навасардян в ходе презентации последнего опроса организации, передает «ARKA.am».

Согласно исследованию, доверяют главе правительства 33,4% армян, не доверяют — 49,4% респондентов. Более того, стиль работы Пашиняна позитивно рассматривают лишь 38,1% опрошенных, а негативно — 46,2%.

«Если сравнить с сентябрем 2018 года, то тогда 3,9% сказали, что оценивают работу премьера скорее отрицательно, и 2,4% ответили, что оценивают полностью отрицательно. Снова мы видим резкий рост. Динамика к этому в некоторой степени была еще в 2019 году, но сейчас совершенно другая картина», — указал Навасардян.

Он также отметил, что порядка 60% респондентов не доверяют правительству Армении в целом. На соответствующий вопрос 14,3% респондентов ответили, что «скорее не доверяют», и 46,2% заявили, что «совершенно не доверяют». При этом с доверием относятся к армянскому кабмину лишь 28,8% армян.

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