Politico назвал Лукашенко «чумой Европы»

Американское издание Politico перечислило политиков, которые представляют угрозу для Европы, среди них оказался и президент Белоруссии Александр Лукашенко (9-е место).

По данным издания, Лукашенко, «удушив» оппозицию внутри страны, якобы начал провоцировать Польшу и Литву, превратив тем самым Белоруссию в одного «из самых хлопотных соседей для ЕС» — «чумой Европы».

Кроме того, в вину Лукашенко вменили то, что он ведет гибридную войну против Европейского союза, используя скопившихся у границы республики нелегальных мигрантов. Также его обвинили в угоне рейса Ryanair, на борту которого находился бывший главред запрещенного в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. При этом авторы рейтинга отметили, что действия белорусского президента все еще остаются безнаказанными.

«Европе придется либо найти способ иметь дело со своим последним диктатором, либо привыкнуть к еще одному неудобному спарринг-партнеру прямо по соседству», — говорится в статье.

Ранее Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации необходимо отказаться от концентрации власти в республике в одних руках.