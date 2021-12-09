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В МИД заявили, что не знают о предложенной США встрече по Украине

Замглавы МИД Рябков заявил, что не слышал об идее Байдена провести встречу по Украине

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что он не осведомлен о предложении президента США Джо Байдена провести встречу по Украине, передает РИА «Новости».

«Мне неизвестно ни о какой встрече. Я видел комментарий президента США на эту тему», — сказал дипломат.

Президент США 8 декабря заявил на пресс-конференции, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран НАТО с Россией. По словам американского лидера, к 10 декабря будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по Североатлантическому альянсу с РФ, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения блока и выработать меры для уменьшения напряжения на восточном фланге альянса.

Ранее бывший посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что американские власти могут попросить Украину уступить часть автономии Донбассу

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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Отношения России и США
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