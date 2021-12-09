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В бундестаге сочли невыгодными санкции против Белоруссии

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Reuters

Санкции против Белоруссии невыгодны для Евросоюза и Германии, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, пишет «БелТА». По его словам, пользу от этого получают только «заокеанские друзья» европейцев.

«Если на это смотреть прагматически, даже с собственной политической доктрины, то, что мы делаем сейчас с Беларусью, нам невыгодно ни в каком случае. Мы одна цивилизация. У нас один генетический код <…> Выгода здесь нашим заокеанским друзьям, которым надо посеять очаги напряженности на европейском континенте», — отметил Гердт.

По мнению депутата, у нового канцлера Германии Олафа Шольца недостаточно рычагов влияния, чтобы оставить Белоруссию в покое и дать республике развиваться в том направлении, которое она сама считает нужным.

«Мы зачем лезем туда опять? Нам нужны удобрения из Беларуси, нам нужен этот контакт, мы хотим торговать с ней. Почему мы не можем этого делать с нашим соседом? Только потому, что вы решили, что система, которая там, — хуже, чем та, которая у вас? Но посмотрите на свои выборы. Вы же опозорились на весь мир», — подчеркнул Гердт.

Ранее в МИД России назвали санкции против Минска наказанием за дружбу с Москвой.

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