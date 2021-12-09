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Литва снабдила ВСУ бронежилетами из-за угрозы России

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Вадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прилетел в Киев с рабочим визитом и передал армии Украины первую часть военной помощи от прибалтийской республики. По его словам, речь идет о бронежилетах и баллистических поясах для ВСУ.

«Передаю Украине первую часть военной помощи <…> мы бесплатно обеспечиваем Вооруженные Силы (Украины) бронежилетами и баллистическими поясами. Борьба Украины — это также борьба Литвы», — написал Анушаускас в Twitter.

Решение о безвозмездной военной помощи Украине в Литве приняли еще в сентябре. По заявлениям властей, речь идет о поддержке на сумму свыше €660 тыс., которая включала в себя бронежилеты и баллистические пояса для украинских солдат.

При этом Анушаускас в ходе визита в Киев объявил, что Литва выражает поддержку Украине на фоне «наращивания военной мощи» России около украинских границ. По его мнению, это якобы создает серьезную военную угрозу, которую нельзя игнорировать.

Ранее сообщалось, что Литва вместе с Польшей и Украиной призвала к ужесточению санкций против России.

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