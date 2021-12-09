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У вице-премьера Австралии выявили COVID-19 во время поездки в США

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Bill Bachmann/Global Look Press

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс заразился коронавирусом. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

«Находясь в Вашингтоне, вице-премьер подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус. У остальных членов австралийской делегации тесты отрицательны. Господин Джойс будет находиться в изоляции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у Джойса невыраженные симптомы, и пока он переносит заболевание легко.

Джойс прошел двойную вакцинацию против COVID-19 несколько месяцев назад. В начале декабря он также совершил поездку в Великобританию.

Накануне в Австралии заявили об обнаружении штамма «омикрон», отличающегося от известного ранее. Как уточняет министр здравоохранения штата Иветта Д'Ат, в Квинсленде появилась новая «родословная» варианта «омикрон».

Как подчеркнули ученые, в отличие от обычного варианта «омикрона», у данной версии нет способности к «выпадению S-гена», из-за чего его сложнее выявить ПЦР-тестом.

Новую версию «омикрона» у двух человек. Одним заразившимся стал путешественник из ЮАР.

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