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Появился свидетель, заявивший, что посадить рейс RyanAir в Минске приказал сотрудник КГБ

NYT: белорусский диспетчер назвал заведомо ложными данные о бомбе на борту рейса RyanAir

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Global Look Press

Газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах сообщила, что белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший рейс авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, на борту которого был оппозиционный белорусский деятель Роман Протасевич, заявил, что сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным. Такие показания он дал представителям польских властей, расследующим этот инцидент.

По информации The New York Times, это частично подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин. Он указал, что есть показания некого свидетеля, который «являлся непосредственным свидетелем событий в башне управления воздушным движением в Минске».

Также Зарин добавил, что свидетель заявил о наличии в башне офицера КГБ, который руководил посадкой лайнера. Сам он получал распоряжение по телефону. Офицер КГБ распорядился передать заведомо ложное сообщение о бомбе на борту лайнера.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

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