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Посольству США в Москве вручили ноту протеста из-за опасных маневров боевой авиации

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольству США в Москве вручена нота протеста из-за опасных маневров американской авиации возле российских границ. Об этом сообщается на сайте министерства.

«От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни», — говорится в сообщении.

Захарова призвала к обсуждению путей снижения военно-политической напряженности, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море.

Ранее Захарова заявила, что ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова выразила мнение, что стратегия США на мировой арене перестала быть секретом. По ее словам, странно, что в таком случае ряд стран по-прежнему остаются в зоне воздействия Вашингтона.

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