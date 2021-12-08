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Захарова назвала вызванного на допрос Цимбалюка талантливым, но потерявшим себя журналистом

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила деятельность украинского журналиста Романа Цимбалюка, вызванного 8 декабря на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.

«Одно могу сказать, кризис жанра у Романа Цимбалюка был налицо. Как журналист он себя давно потерял, к сожалению. Последнее время он пытался реализоваться то в торговле, то в провокационной видеоклоунаде. Действительно, жаль, учитывая, что он талантлив. Но он сделал свой выбор в пользу участия в «информационной войне», по его же собственным словам», — сказала Мария Захарова.

При этом она отметила, что структуры МИД РФ запросов ни от самого журналиста, ни от правоохранительных органов не получали.

Собкор украинского агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк должен явиться на допрос в московскую прокуратуру 24 декабря. По данным телеканала RT, против него могут возбудить дело по статье 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

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