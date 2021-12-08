Песков рассказал о «ползучей угрозе» НАТО для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям», что НАТО «постепенно начинает подминать» Украину под себя, эта ситуация является для России «красной линией».

Он подчеркнул, что Россия «никому не угрожает», она «принимает меры против ползучей угрозы», которая распространяется в сторону ее границ.

«В любом случае Россия, все, что она делает — все делается в рамках территории Российской Федерации», — заявил представитель Кремля.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала схему предполагаемого «вторжения» России на Украину. Кроме того, агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена написало, что, по данным американских разведслужб, Россия планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года.

Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает «агрессивных планов».