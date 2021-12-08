Законопроект, отказывающий обвиняемым в праве выбора адвоката, вызвал возмущение в Гонконге

Адвокатская палата Гонконга осудила планы правительства городской автономии лишить граждан права самостоятельно выбирать себе адвокатов кроме «исключительных случаев». Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на то, что формально новый законопроект призван улучшить качество и уровень юридической помощи в специальном административном районе, а также увеличить пул юристов и ускорить их карьерный рост, по мнению представителей Адвокатской палаты, закон может нарушать Основный закон Гонконга и местный Билль о правах, существенно ограничив право людей на адвокатскую защиту.

«Судебная реформа и включение более квалифицированных юристов в группу юридической помощи не должно происходить за счет права людей выбирать своих собственных юристов», — сообщается в заявлении Адвокатской палаты.

Ранее сообщалось о том, что в Гонконге начнут цензурировать фильмы и запрещать ленты к кинопоказу в рамках политики «Патриоты правят Гонконгом».