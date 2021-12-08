Саакашвили пошел на уступки после возврата телевизора

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил разрешение смотреть телевизор в палате, об этом заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, сообщил ТАСС.

«После того как Специальная пенитенциарная служба отступила [от своего решения] и вчера же после заявления Саакашвили разрешила ему смотреть телевизор, бывший президент прекратил протест и продолжил лечение», — объявил Садзаглишвили.

До этого политику запретили пользоваться телевизором, поскольку он якобы толкнул медицинский анализатор, упавший на пол. По словам самого Саакашвили, ему объявили об этом запрете и также лишили права принимать визитеров после того, как грузинская служба госинспектора оштрафовала Минюст страны на 2,5 тыс. лари (около $810) за публикацию видео, где он принимает пищевые добавки.

По словам Саакашвили, причиной такого наказания послужило то, что 8 ноября в тюремной палате он толкнул медицинский анализатор, который упал на пол. Специальная пенитенциарная служба во вторник распространила заявление, где указала, что никакого постановления о дисциплинарном наказании в отношении Саакашвили не было вынесено, так как повреждение медицинской техники было незначительным.

Ранее руководитель грузинского Центра «Эмпатия» врач Мариам Джишкариани заявил, что его коллеги из больницы в руставской тюрьме, куда попал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лечили его высокими дозами психотропных препаратов.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья.