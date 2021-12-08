Twitter Украины придумал мем про соседство с Россией

Официальный аккаунт Украины в Twitter опубликовал мем, в которой высмеивает свое отношение к России посредством сравнения страны с головной болью.

«Разновидности головных болей [слева-направо, сверху-вниз]. Мигрень, гипертония, стресс, жизнь по соседству с Россией».

В комментариях пользователи отметили, что обычно соседей не выбирают, но в целом согласились с подобной трактовкой и поделились своими мемами на эту тему.

Ранее Twitter Украины предложил России выполнить одно из заданий, показанных в корейском сериале «Игра в кальмара».

А до этого он резко ответил на пост аккаунта России с природными достопримечательностями Крыма, посоветовав «убраться оттуда».

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров в лице США, Европы и Великобритании.