Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Айза Анохина рассказала, кого сын Гуфа считает папой 07:13
Победительница Всемирных олимпиад Гунина: Непомнящему психологически тяжело играть 06:54
Экс-глава СБУ Смешко пожаловался, что Украину оставили без систем ПРО и ПВО 06:54
Футболист «Аякса» Алле повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов 06:48
Криптофермы заплатят больше населения за электричество 06:43
Стрелявшего в МФЦ «Рязанский» заподозрили в неадекватности 06:40
В Москве в среду ожидается до -7°С, снег и гололедица 06:31
Наставник «ПСЖ» о связке Мбаппе и Месси: семя посажено 06:31
Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2022 год объемом... 06:15
Дочь Бодрова боится «облажаться» 06:06

Французы напомнили Макрону историю, как Крым оказался в составе Украины

Читатели Le Figaro призвали президента заняться внутренними проблемами страны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gonzalo Fuentes/AP

Французские читатели газеты Le Figaro ответили президенту своей страны Эммануэлю Макрону после совместного заявления об уважении суверенитета Украины со стороны пяти стран Запада: США, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Французские граждане призвали своего лидера не вмешиваться во внутренние дела других государств, а заняться внутренними проблемами.

«Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским», «Хватит уже вмешиваться в дела других стран», «Даже не могут высказаться с симпатией по поводу страданий жителей Донбасса», — написали французы в комментарии к новости.

Ранее переговоры по вопросам отношений России и Украины провели лидеры пяти стран Запада: президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Все они проголосовали за поддержку территориальной целостности Украины.

На встрече Россию призвали снизить эскалацию отношений и подтвердили свою непреклонную поддержку территориальной целостности Украины. Участники выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть