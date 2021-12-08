Французы напомнили Макрону историю, как Крым оказался в составе Украины

Французские читатели газеты Le Figaro ответили президенту своей страны Эммануэлю Макрону после совместного заявления об уважении суверенитета Украины со стороны пяти стран Запада: США, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Французские граждане призвали своего лидера не вмешиваться во внутренние дела других государств, а заняться внутренними проблемами.

«Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским», «Хватит уже вмешиваться в дела других стран», «Даже не могут высказаться с симпатией по поводу страданий жителей Донбасса», — написали французы в комментарии к новости.

Ранее переговоры по вопросам отношений России и Украины провели лидеры пяти стран Запада: президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Все они проголосовали за поддержку территориальной целостности Украины.

На встрече Россию призвали снизить эскалацию отношений и подтвердили свою непреклонную поддержку территориальной целостности Украины. Участники выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.