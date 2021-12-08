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На Украине предложили ввести уголовную ответственность за отрицание голодомора

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Львовский областной совет обратился к Киеву с просьбой ввести уголовную ответственность за отрицание голодомора на Украине. Об этом сообщается на сайте областного совета.

Депутаты обратились с таким предложением в Верховную Раду Украины и кабинету министров. Они отмечают, что действующее законодательство не предусматривает никаких правовых наказаний за такие действия.

Такие меры были предложены после того, как в конце ноября блогеры праздновали день рождения в День памяти жертв голодомора. Украинский блогер Александр Залиско устроил в этот день громкую вечеринку во Львове в своей день рождения.

В 1932-1933 годах основные зерновые районы СССР, в том числе и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал, охватил голод. В результате продовольственного кризиса в стране погибли, по разным оценкам, от 7 млн до 8 млн человек различных национальностей.

Точных данных о количестве погибших от голода в УССР нет. По оценкам современных демографов, вероятный уровень избыточной смертности для Украинской ССР в 1933 году составил 2,2 млн человек. При этом в некоторых публикациях и фильмах число жертв оценивалось от 7 млн до 10 млн человек.

Власти Украины объявили голодомор «геноцидом и актом тоталитарного террора» против жителей республики и добиваются от мирового сообщества признания того же. В Москве действия Киева назвали «попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народы».

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