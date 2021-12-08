Шведский политолог обвинил США и НАТО во лжи о «российской угрозе»

Шведский политолог и почетный профессор Университета Умео Пэр Саландер считает, что Запад выдумал «российскую угрозу» для того, чтобы мотивировать постепенную интеграцию Швеции с НАТО и Соединенными Штатами. Своим мнением он поделился в статье издания Dagens arena.

Саландер увидел «длинную руку» Вашингтона в Северной Европе, проанализировав недавние заявления шведских политиков и их реальные действия на международной арене.

Все сообщения о якобы исходящей от Москвы угрозе для Швеции, указал Саландер, могут содержать в себе лишь небольшой элемент правды, который касается исключительно раскола шведского общества.

Политолог напомнил о регулярном участии шведских военных в учениях НАТО в Балтийске, а ополченцев на Готланде обучают американские морпехи.

Ранее старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон заявил, что совместные шведско-американские военные учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд стали четким сигналом в адрес России. Он подчеркнул, что единственной угрозой для королевства может оказаться Россия, территория которой может попасть в зону поражения американского самолета Hercules с системой залпового огня M142 Himars.