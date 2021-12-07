Арестован экс-глава Калининского района Петербурга

«Братьям Громовым вменяется 8 эпизодов мошенничества на общую сумму 165 518 668 рублей 96 копеек. Кроме того, идет доследственная проверка еще по одному эпизоду на сумму 29 076 244 рубля 41 копейка. А общая сумма бюджетных денежных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 000 000 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в Петербурге сотрудники полиции задержали бывшего главу Калининского района Ивана Громова, который в понедельник, 6 декабря, был уволен губернатором Александром Бегловым. Чиновника обвиняют в хищении 250 млн рублей, против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В связи с этим в «Единой России» заявили, что членство Ивана Громова в ближайшее время будет приостановлено.

Вскоре задержали и брата Ивана Громова, Павла.

Громов успел проработать на должности главы Калининского района менее месяца. До назначения в Калининский район Громов руководил Петроградским районом Санкт-Петербурга на протяжении пяти лет.