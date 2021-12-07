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США не собираются направлять солдат на Украину, чтобы «воевать с Россией»

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Gleb Garanich/Reuters

Председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять собственных военных на Украину, чтобы «воевать с Россией». Об этом сообщает ТАСС.

«Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения», — заявил конгрессмен на телеканале CNN.

Ранее Киев призвал три страны Запада разместить солдат на юге и востоке Украины.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

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