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В Москве заявили, что AUKUS может посеять хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МИД РФ: AUKUS может помешать «очень важному процессу» в АТР

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России Алексей Овчинников считает, что в настоящее время АТР переживает политический и экономический транзит из зоны комфорта в зону турбулентности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат также подчеркнул, что российская сторона в настоящее время фиксирует «очень сильный рост военной активности» в регионе.

Овчинников отметил, что партнерство США, Британии и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) может помешать «очень важному процессу» — выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем.

«Квинтэссенцией Индо-Тихоокеанского проекта вдруг становится в радикальном варианте проект блока AUKUS. Как он пойдет и сколько рисков с ним связано, сейчас активно обсуждается», — заявил Овчинников на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

В сентябре США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности. Первой инициативой в рамках нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что партнерство AUKUS является еще одним военным блоком, направленным против России и Китая. По словам секретаря Совбеза РФ, США ради усиления контроля над перспективным регионом, ставят под удар всю «архитектуру безопасности в Азии».

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