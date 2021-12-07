Кандидат в президенты Франции напомнил, что Украина веками была русской

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что Россия законно выступает против приближения войск стран НАТО к своим границам, сообщает телеканал BFM TV.

«Украина была русской на протяжении веков, и вполне понятно, что россияне не хотят видеть американцев и НАТО у своих границ. Это чувство вполне объяснимо», — заявил Земмур.

Глава партии «Реконкиста» утверждает, что нежелание России наблюдать подразделения НАТО у своих границ является естественным.

Ранее кандидат в президенты Франции Эрик Земмур стал жертвой нападения.

Земмур обладает определенной популярностью во Франции благодаря своей работе в Quotidien de Paris и Le Figaro, а также эфирам на телеканалах France 2 и CNews. Он использует крайне правые высказывания, и его резкие заявления зачастую приводят к скандалам. К примеру, он утверждал, что во время оккупации Франции нацистской Германией коллаборационные власти якобы защищали французских евреев, что резко противоречит реальным фактам.