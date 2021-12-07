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В правительстве Оренбуржья прокомментировали слухи об отставке губернатора

В правительстве Оренбургской области заявили, что не знают про отставку Дениса Паслера

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Олег Рукавицын/РИА «Новости»

В правительстве Оренбургской области прокомментировали слухи об отставке губернатора Дениса Паслера, отметив, что у главы региона есть планы на всю неделю вперед, сообщает РИА «Новости».

«У губернатора расписан график работы. Сегодня день рождения нашей области, вручение наград и заседание правительства», — указано в сообщении.

В поздравлении Дениса Паслера жителям Оренбуржья, губернатор пишет, что у региона есть огромный потенциал развития благодаря его жителям.

Ранее телеканал «РБК» со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле планируют принять отставку главы Оренбургской области Дениса Паслера.

Денис Паслер занял должность 18 сентября 2019 года. На выборах он получил 65,9% голосов в первом туре голосования. До этого Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора после того как его предшественник, Юрий Берг также подал в отставку по собственному желанию.

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