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Стало известно, кто из мировых лидеров созвонится с Байденом после переговоров с Путиным

Лидеры пяти государств призвали Россию снизить напряженность в отношении Украины

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Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Переговоры по вопросам отношений России и Украины провели лидеры пяти стран Запада: президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Все они проголосовали за поддержку территориальной целостности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Разговор состоялся в преддверии видеозвонка Байдена президенту Владимиру Путину. Встреча лидеров намечена на 7 декабря.

Пятерка глав государств запланировала созвониться после разговора двух президентов.

На встрече Россию призвали снизить эскалацию отношений и подтвердили свою непреклонную поддержку территориальной целостности Украины. Участники выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

Накануне в МИД Украины рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена. «Я бы не ожидал завтра каких-то прорывов. Я думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над дальнейшим развитием ситуации», — заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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