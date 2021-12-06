Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США подтвердили готовность нанести экономический вред России 21:11
В Белом доме заявили, что не планируют военные действия против России из-за Украины 21:07
Шарапова отреагировала на ситуацию с пропавшей китайской теннисисткой 20:59
Два российских игрока отстранены от футбола на пять лет 20:52
В Белом доме заявили о готовности России «напасть» на Украину... 20:48
«Потребители ЦИАН будут страдать»: риелтор оценил запрет сдавать квартиры «только... 20:46
Из Крыма пытались незаконно вывезти краснокнижного дельфина на Украину 20:44
Рудковская ответила Тарасовой: если я – никто, то пусть не трогает моего ребенка 20:40
Индия и Россия подписали контракт на производство 600 тысяч автоматов... 20:38
Путин подписал закон, уточняющий форму полиса ОМС 20:29

Байден переговорит с Зеленским после беседы с Путиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Представитель администрации США заявил, что американский президент Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», — сказал он.

По его словам, американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее украинский журналист Виталий Портников раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что его политика выгодна главе России Владимиру Путину. Об этом он написал в колонке для Espreso.

Журналист считает, что Зеленский «патологически необучаем». Также Портников высказал мнение, что в прямых переговорах Зеленского и Путина отсутствует смысл, поскольку российский лидер не намерен обсуждать с ним Крым и Донбасс, и якобы вовсе хочет обсуждать Украину с президентом США Джо Байденом, а не с Зеленским.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть