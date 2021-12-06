Байден переговорит с Зеленским после беседы с Путиным

Представитель администрации США заявил, что американский президент Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», — сказал он.

По его словам, американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее украинский журналист Виталий Портников раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что его политика выгодна главе России Владимиру Путину. Об этом он написал в колонке для Espreso.

Журналист считает, что Зеленский «патологически необучаем». Также Портников высказал мнение, что в прямых переговорах Зеленского и Путина отсутствует смысл, поскольку российский лидер не намерен обсуждать с ним Крым и Донбасс, и якобы вовсе хочет обсуждать Украину с президентом США Джо Байденом, а не с Зеленским.